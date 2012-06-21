Велика піраміда Гізи, або піраміда Хеопса – одне із семи чудес світу. Вона найбільша і найдавніша з тих, що знаходяться в некрополі Гізи. Розмір піраміди – 138 метрів. Учені припускають, що вона була побудована як гробниця для фараона Хеопса, другого правителя IV династії.

Піраміда давно цікавить археологів загадковими проходами. Особливо таємничим для вчених був один з них – заблокований тунель, що знаходиться біля підземної камери і нижче всіх. Відзначається, що він прокладений через скелю, на якій стоїть фундамент піраміди.

Доступ до тунелю отримав блогер Бен ван Керквік – автор популярного YouTube-каналу UnchartedX. Він зняв свій прохід на двогодинне відео.

Блогер показав на відео, як проходи, зокрема і тунель, по якому він йшов із командою, були закриті трьома масивними гранітними блоками. За словами Бена ван Керквіка, всі попрямували на розгляд Великої галерею, а він вирішив дослідити підземну камеру. Блогер був вражений інженерною майстерністю стародавніх будівельників піраміди. Автора ролика здивувало, що прохід завдовжки 87 метрів ідеально прямий.

Він також вказав, що підземна камера виявилося дуже глибокою. Блогер звернув увагу на дивні двері, які ведуть у незвичайний і, можливо, тупиковий коридор. За його словами, це підтримує ідею археологів про те, що піраміда Хеопса, побудована 4500 років тому, досі зберігає багато секретів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»