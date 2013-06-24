Кошти від донорів та партнерів допоможуть розмінувати об’єкти, що постраждали від російської окупації та потребують очищення від вибухонебезпечних пристроїв.

«Гуманітарне розмінування — це значно більше, ніж просто очищення територій. Це про порятунок життів, можливість безпечного повернення на деокуповані території, про поля, які знову даватимуть урожай. Успішне завершення цього збору — ще один доказ того, що світ продовжує підтримувати Україну. Щиро дякую кожному та кожній, хто приєднався. Хто донатив та поширював інформацію. Лише об’єднуючи зусилля, ми можемо пришвидшити розмінування і наближати Україну до безпечного майбутнього. Крок за кроком», — наголосила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Збір «Крок за кроком» платформа United24 започаткувала спільно з Міністерством економіки, національною платформою гуманітарного розмінування Demine Ukraine та Центром гуманітарного розмінування.

За трохи більш ніж місяць вдалося зібрати понад 1 500 000 доларів США. До важливої ініціативи долучилися амбасадор United24 Лієв Шрайбер та фронтмен гурту Gogol Bordello Євген Гудзь, організація Help Ukraine Now, а також інші донори платформи United24 з понад 120 країн, повідомляє Мінекономіки.