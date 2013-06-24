Понад 150 тисяч гектарів ріллі, обстеженої, очищеної чи розмінованої саперами, вже використовують аграрії. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час тематичної конференції на виконання домовленостей, досягнутих на Глобальному саміті миру, що відбулася в онлайн-форматі за участі керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. До заходу, присвяченого реалізації пункту формули миру «Продовольча безпека», долучилися представники 75 країн-партнерів і міжнародних організацій з різних регіонів світу, уряду України та Офісу Президента.

Як наголосила Юлія Свириденко, очищення та повернення в експлуатацію цінних сільгоспземель — одне із ключових завдань уряду для посилення продовольчої безпеки у світі.

«Завдяки підтримці партнерів ми посилюємо спроможності із протимінної діяльності. На сьогодні в Україні працює 51 сертифікований оператор. Щоб прискорити очищення земель, уряд компенсує аграріям витрати на розмінування. Уже є 137 заявок на компенсацію розмінування земель загальною площею понад 17 тисяч гектарів. У жовтні у Швейцарії відбудеться конференція з розмінування, і ми очікуємо на подальшу підтримку партнерів наших зусиль», — сказалаЮлія Свириденко.

Інший важливий напрям — безпека судноплавства. Як розповіла Юлія Свириденко, Україна й надалі залишається одним з гарантів продовольчої безпеки у світі завдяки тому, що змогла відновити шляхи постачання українського продовольства через порти Великої Одеси.

Зокрема в сезоні 2023/2024 року Україна:

експортувала загалом 69,86 млн тонн зернових, насіння олійних культур та олій; наприклад, експорт кукурудзи зріс порівняно з 2022/2023 маркетинговим роком на 0,8%, пшениці — на 9%, соняшнику — на 22,8%;

постачала сільгосппродукцію у 39 країн Африки; експорт пшениці в Африку зріс на 40,6%, соняшникової олії — на 153,1%;

збільшила експорт з портів у сотні разів порівняно з вереснем 2023 року: за перше півріччя 2024-го порти Одеса, Південний та Чорноморськ перевалили 47,2 млн тонн вантажів завдяки стабільності навігації.

Триває робота в межах ініціативи «Зерно з України». Зокрема 27 серпня Україна відправила судно, яке доставить кукурудзу до Малаві та Мозамбіку.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки зазначила, що росія й далі намагається зруйнувати портову інфраструктуру нашої країни. «Тому ми продовжуємо роботу з партнерами щодо захисту основних принципів свободи судноплавства», — підкреслилаЮлія Свириденко.

Джерело:

Міністерство економіки