Сьогодні один з основних викликів аграрної галузі – подолання кризових наслідків війни. В першу чергу, гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель та їх повне відновлення. Це один з важливих напрямів роботи Мінагрополітики. В держбюджеті на 2025 рік на розмінування сільськогосподарських земель закладено 1 млрд грн. Мінагрополітики продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами щодо процесу гуманітарного розмінування. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає пресцентр Урядовий портал.

«Гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель - один з важливих пріоритетів Міністерства. Дякую за допомогу в цьому напрямку Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО), Всесвітній продовольчій Програмі (ВПП) та Швейцарському фонду протимінної діяльності (FSD). Відповідна програма з розмінування вже стартувала у Харківській області. Планується її поширення на Миколаївську та Херсонську», – зазначив Віталій Коваль.

За його словами, програма зосереджена на підтримці сільських домогосподарств та дрібних фермерів із сільськогосподарськими угіддями до 300 га. Загалом в її рамках 60% запланованого бюджету буде спрямовано на протимінну діяльність. Решта 40% - на підтримку фермерів у виявленні, аналізі та відновленні засобів до існування.

В рамках спільної ініціативи з протимінної діяльності разом з представниками Всесвітньої продовольчої програми вже проведено супутникову зйомку та картографічний аналіз територій. У трьох зазначених областях виявлені значні пошкодження с/г угідь вибухонебезпечними залишками та боєприпасами, що не розірвалися.

Зокрема, в Харківській області проаналізовано 11 277,6 км² с/г земель (з них 1623 км² - необроблених угідь). Виявлено 420 829 воронок від вибухонебезпечних боєприпасів.

У Миколаївській області проаналізовано 9 804,4 км², що дозволило виявити 2 133 км² необроблюваних земель та 306 584 воронок від вибухів.

У Херсонській області було проаналізовано 4 747 км², з яких 719 км² залишилися необробленими і виявлено 311 666 кратерів.

«Цей аналіз висвітлює значні виклики для відновлення сільського господарства та постійні ризики для життєдіяльності сільського населення», – наголосив Віталій Коваль.

Довідково

Згідно з Планом заходів Національного органу з питань протимінної діяльності, потреба розмінування сільськогосподарських земель у 2024 році становить 512 тис. га. Станом на середину грудня 2024 року площа земель сільськогосподарського призначення, яку обстежено з початку року, становить понад 315,2 тис. га. Площа, яку розміновано, - понад 265 тис. га.