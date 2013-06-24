У березні оператори протимінної діяльності повернули понад 430 га земель у використання фермерам, що долучилися до державної програми компенсацій розмінування земель с/г призначення. Усього ж із початку програми аграрії отримали понад 1100 га очищених угідь. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Оператори протимінної діяльності активно працюють над очищенням територій за укладеними угодами. Перша тисяча очищених земель і активна участь фермерів у програмі доводять, що держпрограма ефективна та дає потрібний результат», — зазначив заступник Міністра економіки Ігор Безкаравайний.

За словами заступника Міністра, минулого місяця Центр гуманітарного розмінування провів 11 аукціонів за цьогорічними заявками, на які виставлено ділянки загальною площею понад 3,8 тис. га. Також в березні Центр уклав 3 нових угоди на виконання робіт.

Як зазначив Ігор Безкаравайний, Україна та партнери продовжують роботу з посилення спроможностей операторів та розширення можливостей з фінансування розмінування.

Зокрема, Національний орган з питань протимінної діяльності підтримав рішення щодо прискорення запровадження інноваційних технологій у протимінній діяльності. Мінекономіки та Міноборони напрацюють відповідну нормативно-правову базу для введення в експлуатацію інновацій.

Уряд ухвалив важливе рішення, яке дозволяє використовувати для оплати послуг з гумрозмінування кошти, зібрані на рахунок Мінекономіки через платформу UNITED24. Це надає додатковий інструментарій для фінансування робіт та відкриває можливості для швидшого очищення українських земель.

У березні нові підходи до фінансування запропонували партнери України, вперше виділивши кошти безпосередньо на розмінування. Італійська агенція розвитку співробітництва оголосила конкурс на очищення земель у прифронтових областях України. До реалізації грантових проектів переможці конкурсу (італійські неприбуткові організації) можуть залучати зокрема й українських операторів.