Стартувала освітньо-інформаційна платформа для жителів тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На платформі зібрано актуальну інформацію про можливості української освіти — незалежно від місця перебування. Вона також буде корисною жителям інших тимчасово окупованих територій.

На сайті www.crimea-ed.org зібрані матеріали для дітей, батьків і педагогів. Тут можна знайти:

інформацію про здобуття загальної середньої, професійної та вищої освіти для учнів із ТОТ;

доступ до навчальних програм і онлайн-курсів;

ресурси для вивчення української та кримськотатарської мов.

Платформа є динамічною: її розділи постійно оновлюють відповідно до змін у законодавстві, державній політиці та рекомендацій уповноважених органів. Команда проєкту регулярно додає нові матеріали, інструкції, актуальні можливості та корисні ресурси.

Платформа охоплює 8 основних розділів:

1. Доступ до загальної середньої освіти

Містить роз’яснення щодо вступу до українських шкіл, дистанційного чи екстернатного навчання, складання іспитів, отримання документів про освіту, а також інформацію про навчання в Міжнародній українській школі (МУШ).

2. Здобуття професійної освіти

Подано перелік освітніх центрів для вступників із ТОТ, інструкції щодо отримання свідоцтва державного зразка про базову та повну загальну середню освіту.

3. Здобуття вищої освіти

Актуальна інформація для вступників із ТОТ: умови вступу, перелік документів, особливості іспитів та адреси освітніх центрів.

4. Навчальні програми та курси

курс «ProKrym: державна політика реінтеграції Криму»;

онлайн-курс «Крим: історія та люди»;

інші програми, що допомагають глибше зрозуміти історію, культуру та сучасність Криму.

5. Мовні ресурси та підготовка до іспитів

«Моя мова» — безоплатна платформа з вивчення української мови;

BÜLBÜL — мультимедійний майданчик з матеріалами кримськотатарською мовою для дітей 0–5 років;

Інтегрований курс кримськотатарської мови для учнів 5–6 класів;

Підготовчі матеріали до НМТ, ДПА та ЗНО з української мови та історії України.

6. Визнання результатів навчання на ТОТ

Роз’яснення щодо механізмів визнання освітніх результатів, здобутих на ТОТ. Актуальна інформація з’явиться на платформі, щойно вона стане доступною.

7.⁠⁠Підвищення кваліфікації

Містить посилання на проєкт, створений для всіх, хто готовий долучитися до відновлення державного управління на деокупованих територіях України. Учасники проходять навчання, щоб набути навичок для виконання завдань державної служби, забезпечення стабільності та ефективного управління на звільнених територіях.

Серед напрямів — лідерство, стратегічне управління, цифрові навички та інші ключові компетентності для роботи в умовах деокупації.

8.⁠⁠Кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях

Розділ містить інформацію про формування кадрового резерву педагогічних працівників для роботи в закладах освіти на деокупованих територіях України. Програму ще готують до запуску. Актуальна інформація з’явиться на платформі, щойно вона стане доступною.

Проект розроблено Представництвом Президента України в АР Крим спільно з Міністерством освіти і науки України, Державною установою «Український інститут розвитку освіти», ГО «Центр громадянської просвіти «Альменда», Асоціацією інноваційної та цифрової освіти (AIDE).