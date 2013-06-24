18 вересня відбулись запуск і презентація «Платформи забезпечення гендерного мейнстримінгу та інклюзії у відновленні». Платформа діятиме як дорадчий орган при Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (далі – Комісія). Про це повідомляє Урядовий портал.

Мета - забезпечення скоординованої співпраці міністерств, інших ЦОВВ, громадянського суспільства, представників бізнесу та міжнародних організацій та включення принципу гендерної рівності й інклюзії в процес відновлення України.

Основними завданнями Платформи є координація та адвокація принципу гендерної рівності та інклюзії у відновленні, а також комунікація з міжнародними партнерами щодо:

підготовки пропозицій щодо забезпечення гендерної рівності та інклюзії у відновленні;

взаємодії із міжнародними організація, фондами та структурами у сфері гендерно відповідального відновлення, зокрема для виконання завдань рамкових угод та меморандумів про співпрацю з цих питань тощо.

Координатором Платформи є Голова Комісії - Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Заступник координатора Платформи - Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.

«Ми повинні вже сьогодні планувати і координувати наше майбутнє. Рівне, інклюзивне відновлення нашої країни без будь-яких упереджень та з можливостями для кожного й кожної реалізувати свій потенціал є ключовим елементом цього процесу», – зазначила під час презентації Платформи Віце-прем'єр Ольга Стефанішина.

Урядовиця підкреслила, що для України питання забезпечення рівності та інклюзії не є чимось новим, Україна вже має значні успіхи на цьому шляху, однак в умовах повномасштабної війни росії з'являються нові безпрецедентні виклики: «Через війну, мільйони людей втратили домівки, роботу, засоби до існування. Близько 5 млн громадян є внутрішньо переміщеними особами, чимало наразі – за межами України. Близько 17 млн осіб потребують гуманітарної допомоги та захисту і майже 15% із них - це особи з інвалідністю. Тому, відновлення України повинно відбуватись з врахуванням принципів інклюзивності та гендерної чутливості для забезпечення як нагальних потреб, так і досягнення стратегічної візії розвитку та повернення наших громадян додому».

Віце-прем’єр-міністр зазначила, що повноцінне відновлення неможливе без економічних та освітніх можливостей як для жінок, так і для чоловіків, та долученості усіх категорій населення у формуванні політик як на місцях, так і на національному рівні: «Відновлення більш ефективне тоді, коли всі громадяни мають рівний доступ до ресурсів і можливості ними користуватися».

Ольга Стефанішина підкреслила важливість розвитку людського капіталу для відновлення інфраструктури і економіки: «Платформа забезпечення гендерного мейнстримінгу та інклюзії у відновленні» повинна стати одним з ключових інструментів досягнення цієї мети.

До складу Координаційної ради Платформи увійдуть заступники міністрів, зокрема Мінмолодьспорту, Мінветеранів, Міненергетики, Мінінфраструктури, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінцифри, Мінфіну, Мінсоцполітики, МОН, МВС, представники НАДС, Уповноваженого ВРУ з прав людини, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, керівник Державного агентства відновлення й розвитку інфраструктури та інші, а також представники міжнародних та громадських організацій.

До Платформи за затвердженням Голови Комісії можуть долучатися й інші представники державних органів, які забезпечують формування та реалізацію державної політики щодо забезпечення гендерної рівності та інклюзії, а також представники бізнесу, профільних міжнародних та громадських організацій.