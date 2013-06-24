20 липня почала працювати урядова «гаряча лінія» 15-49 під назвою «СТРУМ», на яку можуть звертатися громадяни та бізнес для вирішення питань, пов’язаних з енергетичною галуззю, зокрема щодо питань встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення власної енергонезалежності. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Консультації з енергетичних питань за номером 15-49 можна отримати безкоштовно і цілодобово.

Зокрема, звернувшись на цю телефонну лінію, можна дізнатися, як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства, отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.

«В умовах кризової ситуації, коли ворог системно руйнує нашу енергетику, намагаючись занурити нас у темряву і холод, важливим інструментом і найшвидшим рішенням є розвиток розподіленої генерації, впровадження якої надасть можливість забезпечити енергонезалежність українців та локальні потреби в генерації і в цілому енергетичну безпеку України. Наразі Урядом прийнято низку важливих рішень і фінансових програм для стимулювання розвитку розподіленої генерації. Метою запровадження урядової телефонної лінії «СТРУМ» є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв’язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання», – зазначив Міністр енергетики Герман Галущенко.

Урядова «гаряча лінія» з питань енергетики почала працювати в рамках реалізації Урядом комплексу дієвих заходів для підтримки української енергетики і кожного українця та підготовки до надважливого осінньо-зимового періоду.