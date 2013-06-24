Із 30 травня по 3 червня в Києві відбувся національний відбір до збірної України на «Ігри нескорених»-2025. Національні змагання з різних видів спорту проходили серед поранених військовослужбовців та ветеранів.

На відкритті в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун сказав: «Відвага та честь. Витривалість і результат. Рух уперед. Це все про вас, про кожного і кожну, чия воля сильніша за тіло. Про ваші родини, які також сьогодні з вами і без підтримки яких було б надзвичайно важко. Я теж, як і ви тепер, можу сказати: поранення — це ще не кінець життя, як здається на початку. Це новий етап, ще одне випробування, яке можна і треба подолати. Це новий виклик, що треба прийняти, й він спонукає до дії».

Присутні вшанували па­м’ять учасників національних збірних, які ціною свого життя захищали свободу і незалежність України: Дмитра Сидорука, Андрія Котовенка, Сергія Сміліна, Володимира Мотельчука, Дмитра Олійника, Сергія Карайвана, Володимира Нерода, Олексія Рубцова, Тараса Коваля, Дмитра Синюка, Сергія Ільницького та Олега Кравця. Символічно в залі розмістили 12 стільців з їхніми іменами. А після перегляду пам’ятного відео Олександр Порхун оголосив хвилину мовчання за всіма полеглими за Україну.

Очільник міністерства нагородив медалями учасників збірної України на «Іграх нескорених»-2023: Віталія Бородавку, Назара Вознюка, Максима Дмитраша, Олега Должка, Миколу Заріцького, Максима Зубова, Євгенія Кірейонка, Костянтина Кобиляну, Дмитра Козака, Семена Лагуну, Павла Лучківа, Вадима Мазніченка, Олександра Маковея, Івана Молдуна, Дмитра Полов’яна, Олександра Пономарьова, Володимира Товкиса та Юлію Шевчук.

Протягом чотирьох днів учасники змагалися у дев’яти видах адаптивного спорту: легка атлетика (біг, штовхання ядра, метання диска), велоспорт, плавання, волейбол сидячи, баскетбол на кріслах колісних, паверліфтинг, веслування на тренажерах, стрільба з лука та настільний теніс. Більшість учасників випробовували свої сили в обраних видах спорту вперше.

На церемонії закриття відбулося нагородження учасників всеукраїнських змагань «Ігри нескорених»-2024. Найбільше медалей отримали спортсмени з Києва — 37. 36 військовослужбовців та ветеранів представляли Дніпропетровську область, що зробило її рекордною серед інших.

Цього року в національних змаганнях «Ігри нескорених» була найбільша кількість учасників — 329 військових і ветеранів, які зазнали травм, поранення чи захворіли, виконуючи бойові завдання на фронті. Протягом червня 35 учасників комісія відбере до національної збірної, яка представить Україну на міжнародному заході «Ігри нескорених», що пройде в лютому 2025 року у Ванкувері та Вістлері, Канада.

Національні змагання стали наймасштабнішим ветеранським спортивним заходом, об’єднавши військовослужбовців та ветеранів з кожної області України. Цього року участь у національних змаганнях узяв представник Фінляндії, який воював за Україну.

Відбір та підготовку збірної України 2025 року здійснює Міністерство у справах ветеранів спільно з бюджетною установою «Український ветеранський фонд», Центром стратегічних комунікацій «СтратКом Україна», ГО «Повернись живим!» та ГО «Ігри Інвіктус Україна». Фінансовий партнер української збірної «Ігор нескорених»-2025 — банк ПУМБ.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів фото