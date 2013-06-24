14 березня розпочалася реєстраціядля участі в національному мультипредметному тесті. Триватиме вонадо 11 квітня включно.Цього року Український центр оцінювання якості освіти проводить реєстрацію в безпаперовій формі.

За допомогоюспеціального сервісувступникам треба самостійно створити персональний кабінет (зазначити особисті дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу) та виконати в ньому такі дії: зазначити реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію «випускник поточного року» або «випускник минулих років»), вказати на потребу створення особливих (спеціальних) умов, обрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де він / вона планує проходити НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи. Завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів. Надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі, повідомляє Міністерство освіти і науки.