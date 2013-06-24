Міністерство розвитку громад та територій та профільні директорати Єврокомісії (DG Move та DG Near) розпочали пре-скринінг українського законодавства у сфері автомобільного транспорту на предмет відповідності вимогам та стандартам Європейського Союзу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Пре-скринінг – це важливий етап на шляху нашої євроінтеграції та перший крок у складному переговорному процесі щодо вступу України до ЄС. Це початок підготовки до офіційного скринінгу наших норм з положеннями acquis ЄС. Те, що робимо зараз – основа для подальшого реформування галузі транспорту відповідно до стандартів ЄС. Сам пре-скринінг у форматі “живої” презентації основних нормативних напрацювань профільним директоратам Єврокомісії дуже цінний. Адже багато запитань та коментарів знімаються на етапі обговорення, коли ми показуємо значно ширшу картину та як працює національне законодавство у цій сфері, а також отримуємо відповіді щодо відповідних унормованих процедур та практик в ЄС. Під час зустрічі ми презентували основні блоки та ключові нормативні напрацювання у сфері”, – наголосив заступник Міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Серед презентованих під час пре-скринінгу наступні блоки:

Пакет правил ринку. Регламенти (ЄС) № 1072/2009, № 1073/2009, № 1071/2009. Йдеться про положення законопроекту №4560; постанову Кабінету Міністрів №1001 про зміни до Ліцензійних умов та постанову №176 про правила надання послуг пасажирського транспорту.

Пакет соціальних правил. Регламент (ЄС) № 561/2006, Директива (ЄС) 2020/1057. У цьому блоці представники Міністерства презентували Закон “Про автомобільний транспорт” та інші акти.

Пакет з внутрішніх перевезень небезпечних вантажів. Директиви 2008/68/EC та 2022/1999. Йдеться про законопроект про перевезення небезпечних вантажів.

Послуги громадського пасажирського транспорту. Регламент (ЄС) № 1370/2007 Серед проаналізованих документів – законопроект про соціально важливі послуги з перевезень пасажирів.

Під час презентації ключових актів експерти Міністерства відповідали та надавали роз’яснення на запитання представників Єврокомісії. Подальші кроки – отримання експертних коментарів та подальших рекомендації від європейських партнерів для подальшої адаптації українського законодавства у сфері до стандартів ЄС.