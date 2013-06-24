31 березня 2025 року розпочато проведення серії стратегічних сесій щодо локалізації впровадження Імплементаційного плану з реалізації Рамкової програми співробітництва між Урядом України та ООН щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом (СНПК). Зазначену Рамкову програму було підписано 3 травня 2022 року Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Міністром юстиції Ольгою Стефанішиною та Спеціальною представницею Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Прамілою Паттен, передає пресцентр Урядовий портал.

Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко у вітальному слові зазначила: «Сесії проводимо на початку року, щоб максимально якісно виконати Імплементаційний план протягом 2025 року, бо це важливе і потужне джерело координації роботи та інформації, результати якої ми виносимо на міжнародний рівень. Тому роботу обласних адміністрацій видно не лише в Україні, але й на всіх можливих міжнародних майданчиках ООН, серед яких Комісія зі становища жінок та Генеральна Асамблея».

Обласні військові адміністрації та їх структурні підрозділи є ключовими суб’єктами, відповідальними за впровадження Імплементаційного плану на місцях.

Загалом протягом наступних двох місяців буде проведено 8 дводенних стратегічних сесій, цілями яких є:

- виокремлення СНПК від домашнього та гендерно-зумовленого насильства як окремого виду злочину з метою спільного розуміння проблематики;

- аналіз зробленої роботи щодо реагування на СНПК на регіональному рівні;

- визначення основних завдань для роботи в реалізації Імплементаційного плану до Рамкової програми на локальному рівні в поточному році;

- формування дорожніх карт виконання завдань Імплементаційного плану у кожному регіоні до кінця 2025 року;

- напрацювання додаткових завдань у контексті кожного окремого регіону.