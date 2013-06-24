Для забезпечення прозорості під час здійснення рейдових перевірок інспекторами Укртрансбезпеки затверджено вичерпний перелік питань такого контролю. На основі цього переліку розпочинає роботу система єІнспектор – цифровий механізм перевірки комерційного транспорту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

єІнспектор працюватиме на основі чіткого переліку питань, які має право запитати співробітник Державної служби України з безпеки на транспорті під час виконання рейдової перевірки комерційного транспорту (вантажівки, автобуса або таксі). На основі цих питань в системі автоматично буде формувати акт про порушення.

Наказ з вичерпним переліком питаньнабув чинності 18 травня цього року.

“Нам важливо забезпечити не лише безпеку на дорогах, а прозорі та зрозумілі механізми перевірки комерційного транспорту. У основі мають бути чіткі правила, без можливості корупційних ризиків та зловживань. Це важливо як для перевізника та водія, так і працівників Укртрансбезпеки. Саме тому ми спільно розробили відповідний чеклист перевірки. Цей перелік питань буде однаково використовуватись під час перевірки українських та іноземних перевізників. На його ж основі і буде працювати система єІнспектор. Цифрову процедуру вже розпочинаємо застосовувати до іноземних перевізників, відповідні планшети вже передано на місця в регіони. Влітку плануємо масштабувати цифровізацію і на контроль українських вантажівок”, – наголосив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Вичерпний перелік питань стосується всіх видів перевезень. Зокрема,

Внутрішні перевезення пасажирів:

Регулярні пасажирські перевезення;

Регулярні спеціальні пасажирські перевезення;

Нерегулярні пасажирські перевезення;

Перевезення пасажирів на таксі;

Перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення;

Перевезення пасажирів автомобільним самозайнятим перевізником;

Перевезення пасажирів автобусами та легковими автомобілями для власних потреб.

Вантажні перевезення. Перевезення вантажів у внутрішньому сполученні.

Міжнародні перевезення пасажирів і вантажів:

Міжнародні перевезення пасажирів резидентами України;

Міжнародні перевезення пасажирів нерезидентами;

Міжнародні перевезення вантажів резидентами України;

Міжнародні перевезення вантажів нерезидентами.

Нагадаємо, перевізники та водії мають право фіксувати процес проведення планової, позапланової або рейдової перевірки (перевірки на дорозі) засобами фото- та відеотехніки, не перешкоджаючи при цьому проведенню таких перевірок. Також фіксація перевірки ведеться нагрудними камерами інспекторами Укртрансбезпеки.