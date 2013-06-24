У рамках партнерства АТ «Українська оборонна промисловість» і світового оборонного гіганта Rheinmetall в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в межах створеного спільного підприємства. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Як повідомляє прес-служба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, головне призначення нового майданчика – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів.

«Ми прагнемо розвивати наші виробничі спроможності спільно з союзниками та вважаємо, що українська оборонка – частина європейського ОПК, яка зміцнює систему колективної безпеки Євросоюзу. Тому відкриття спільного з Rheinmetall виробничого майданчика – це не лише крок до Перемоги України, але й важливий етап у побудові Арсеналу вільного світу», – розповів Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

«Відкриття першого спільного сервісного центру з Rheinmetall в Україні є надзвичайно важливим для зміцнення нашого оборонного потенціалу. Це дасть нам змогу забезпечити швидкий ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України, що значно підвищить ефективність наших Збройних сил. Ми вдячні нашим німецьким партнерам за довіру і підтримку, які дають нам змогу впевнено рухатися до перемоги та інтегруватися в європейську систему колективної безпеки», – зазначив заступник Міністра оборони України Дмитро Кліменков.

На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера.

«Розвиток партнерства з таким провідним світовим виробником озброєнь як Rheinmetall, свідчить про високий ступінь довіри, який отримав Укроборонпром від західних колег. Така довіра – результат наполегливої праці з розвитку компетенцій наших зброярів, впровадження реформи корпоративного управління та успішної роботи з побудови антикорупційної інфраструктури. Саме все це у комплексі робить Компанію та її підприємства конкурентоздатними, прозорими та привабливими для іноземних партнерів», – розповів голова наглядової ради АТ «Українська оборонна промисловість» Давід Ломджарія.

«Цей проект, реалізований у рамках великої програми взаємодії з Rheinmetall, створює нові можливості для наших захисників і захисниць, які максимально оперативно отримуватимуть техніку для бою після ремонту та техобслуговування. Важливо, що це відбувається в Україні: іноземні партнери впевнені у нас, нашій професійності та високому потенціалі вітчизняного ОПК.

Я вдячний керівництву німецького концерну за плідну взаємодію, яка дала змогу у стислі терміни обладнати та відкрити спільний виробничий майданчик», – зазначає Генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін.

«Для нас дуже важливо надати Україні ефективну та надійну підтримку. Коли справа доходить до постачання запасних частин, нашим головним пріоритетом є забезпечення максимальної доступності та швидке поповнення запасів. Для досягнення цієї мети ми використовуємо наявні канали оригінальних виробників, обробляємо матеріал самостійно та з партнерами. Ми також відновлюємо оригінальні ланцюжки постачання та інтегруємо місцеве виробництво в Україні», – каже Армін Паппергер, Генеральний директор Rheinmetall AG.

Нагадаємо, німецько-українське ТОВ «Rheinmetall UDI» (Rheinmetall Ukrainian Defense Industry LLC) було зареєстровано 18 жовтня 2023 року в Україні.