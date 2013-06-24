Вступники, які не змогли зареєструватися для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ), матимуть змогу зробити це в додатковий період реєстрації з 17 до 21 червня 2024 року.

Реєстрацію осіб здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти за особистої присутності вступника / вступниці та/або дистанційно.

Нагадуємо, що цього року, щоб вступати на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва, обов'язково потрібні результати єдиного вступного іспиту(ЄВІ).

Детальніше з покроковою інформацією про процедуру реєстрації можна ознайомитися на офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти за покликанням.

Джерело: пресцентр Урядовий портал