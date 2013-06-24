З 10 до 15 травня триватиме додатковий період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті. Зареєструватися на додаткову сесію НМТ можуть особи, які реєструвалися в основний період, але отримали відмову. Також ті, хто не зміг із поважних причин вчасно зареєструватися. Крім того, у цей період здійснюють реєстрацію особи, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань / слідчих ізоляторах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ:

1. Особи, які реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ, мають у персональному кабінеті, створеному в основний період реєстрації, доопрацювати надані ними під час реєстрації для участі в основній сесії НМТ інформацію та/або копії документів. Учасникам, у яких уже є персональний кабінет, достатньо завантажити копії тих документів, які стали підставою для відмови, та надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на відповідну кнопку в сервісі.

2. Особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації, мають за допомогою спеціального сервісустворити персональний кабінетна веб-сайті УЦОЯО.

Для зручнішої реєстрації вступники можуть скористатися застосунком Дія для автоматичного заповнення персональних даних. Для цього достатньо надіслати копію цифрового паспорта (ID-картки або закордонного) через Дію у процесі створення персонального кабінету. У такому разі не потрібно буде вручну вводити персональні дані і завантажувати сканкопії паспорта та картки платника податків. Необхідні персональні дані підтягнуться з копії цифрового документа автоматично.

Нагадаємо, що вступники під час створення персонального кабінету в спеціальному сервісі можуть також самостійно зазначити особисті дані (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, дані документа, що посвідчує особу).

ДАЛІ НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ ТАКІ ДІЇ:

зазначити реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію «випускник поточного року» або «випускник минулих років», указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов), вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де він / вона планує проходити НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи;

завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

Під час реєстрації для участі в додаткових сесіях НМТ потрібно обов’язково завантажити до персонального кабінету сканкопію / фотокопію заяви щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій та документа, що підтверджує поважну причину, через яку учасник / учасниця не зареєструвався / не зареєструвалася під час основного періоду реєстрації.

3. Особи, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань / слідчих ізоляторах, для реєстрації мають звернутися до представників установи виконання покарань / слідчого ізолятора або безпосередньо до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Важливо: рішення щодо допуску особи до участі в НМТ під час додаткових сесій буде ухвалено колегіальним органом — регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти. У разі успішної реєстрації потенційний учасник матиме змогу скласти тестування під час додаткових сесій.

Вступникам, які реєструватися в додатковий період, варто після надсилання реєстраційних даних на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти щодень перевіряти в персональному кабінеті стан опрацювання реєстраційних документів, щоб у разі виявлення недоліків у документах — оперативно встигнути їх виправити.