«Створено захисниками» — бренд Міністерства у справах ветеранів, що має на меті зробити товари і продукцію, які виготовили ветерани­підприємці, впізнаваними та популярними. І цим сприяє розвитку ветеранського бізнесу. Тривалий час проєкт був на паузі, але нині розпочато його відновлення. Зокрема, спрощено алгоритм участі у проєкті для захисників та захисниць, оновлено договори та форми заяв і вимоги до пакета необхідних документів, щоб кількість учасників збільшилася. Нині їх уже 15. За понад місяць після апгрейда проєкту маркування отримали десять ветеранських бізнесів.

«Що може бути більш українським, ніж товари, які створили ветерани і ветеранки? Знак «Створено захисниками» робить ветеранські товари впізнаваними на українському ринку. Ми всі разом допомагаємо їм потрапити на полиці українських магазинів і зайняти свою нішу на ринку. Тому прошу споживачів: коли бачите маркування «Створено захисниками», купуйте, підтримуйте ветеранське підприємництво і поширюйте інформацію серед друзів, знайомих, рідних. Звертаюся і до ритейлерів долучатися до проєкту», — сказав виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

Мінветеранів розширює коло співпраці. Зокрема разом з Мінекономіки планує інтегрувати «Створено захисниками» у проєкт «Зроблено в Україні», який ініціював Президент Володимир Зеленський. Продукцію, марковану «Створено захисниками», вже можна побачити на полицях магазинів «Сільпо», «Новус», та «Ашан». Мінветеранів працює над масштабуванням проєкту. Тому всі ветерани­виробники можуть подати заявку і перелік документів для отримання права використання бренда «Створено захисниками» на електронну пошту stvoreno@mva.gov.ua, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.