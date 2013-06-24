Європейський банк реконструкції та розвитку і ПАТ «Укрнафта» уклали кредитну угоду на 80 млн євро. Документ про кредит на підтримку енергетичної інфраструктури підписаний в Лондоні 6 грудня 2024 року в присутності Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіки України Юлії Свириденко та Першого віце-президента ЄБРР Юргена Рігтерінка. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Європейський банк реконструкції та розвитку протягом багатьох років залишається надійним партнером України. Сьогоднішня угода – перша угода в межах великого інвестиційного пакета для державних та приватних компаній, схваленого Радою Директорів банку 4 грудня. Кредит у 80 млн євро, наданий «Укрнафті», допоможе збудувати нову сучасну газову генерацію, що посилить енергетичну стійкість України», — зазначила Юлія Свириденко.

Позика ЄБРР буде також співфінансована коштом інвестиційних грантів у розмірі 9,5 млн євро від Нідерландів та 12,5 млн євро від Сполучених Штатів Америки, що будуть спрямовані через Спеціальний фонд ЄБРР та дозволять «Укрнафті» збудувати додаткові потужності газової розподіленої генерації.

Фінансування передбачає постачання та встановлення газових розподілених електростанцій та когенераційних потужностей сукупним обсягом орієнтовно 100 МВт в різних областях України.

«В умовах постійних атак рф на енергетичні обʼєкти нові потужності стануть важливий елементом для задоволення поточних енергетичних потреб і забезпечення довгострокової стабільності, – зазначив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький. – Початок співпраці з ЄБРР – точка відліку нового етапу, відзнака всієї державної команди менеджменту, всього двадцятитисячного колективу. Це означає, що «Укрнафта» відповідає високим вимогам ЄБРР щодо своїх клієнтів, пройшла глибоку експертизу і комплаєнс. Від імені усієї компанії щиро пишаюся, що ми перейшли на новий рівень міжнародного співробітництва».

Кредитна угода між ЄБРР та «Укрнафтою» стала першою угодою в межах інвестиційного пакета ЄБРР для України на суму понад 1,3 млрд євро. Кошти пакета призначені для реалізації проектів відновлення енергетичної та транспортної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації, посилення енергоефективності. Усього в межах інвестиційного пакета ЄБРР передбачається фінансування восьми проектів на підтримку державного та приватного сектору.

Довідково

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) наразі реалізує понад 200 проектів в Україні на більш ніж €5 млрд. Минулого року ЄБРР надав нашій країні рекордні €2,1 млрд після €1,7 млрд у 2022 році. ЄБРР, який є найбільшим інституційним інвестором в Україні, значно збільшив обсяги інвестицій після російського вторгнення у лютому 2022 року і вже у жовтні 2023 року перевищив свою мету інвестувати €3 млрд в Україні протягом 2022-2023 років.

Також у 2023 році керівництво ЄБРР ухвалило рішення збільшити оплачений капітал Банку на €4 млрд до €34 млрд з метою надання подальшої підтримки Україні. Інвестиції в Україні під час війни планується продовжувати на рівні близько €1,5 млрд на рік, при цьому збільшення капіталу дає можливість подвоїти цей обсяг, коли настане час для відновлення.

Протягом 2022-2023 років ЄБРР також вдалося мобілізувати для України близько €1,6 млрд донорських коштів включно з нефінансованими гарантіями. Понад €409 млн з цієї суми було виділено лише у 2023 році. Майже половину донорських ресурсів надав Європейський Союз. Значні внески також зробили окремі донори, у тому числі Канада, Норвегія, Іспаніята Нідерланди.