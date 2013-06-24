Під час візиту до США Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч із заступником Державного секретаря США, координатором групи G7+ з надання допомоги енергосектору України Джеффрі Пайєттом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Очільник Міненерго ознайомив заступника Держсекретаря із станом енергосистеми, що постраждала від російських атак, а також заходами, які здійснюються для посилення захисту енергетичної інфраструктури.

«Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетика, як і раніше, – одна з головних цілей росіян. Тому нам потрібно забезпечити захист енергетичних об’єктів, зокрема силами протиповітряної оборони», - зазначив Міністр.

Особливу увагу під час зустрічі приділено нарощуванню потужностей розподіленої генерації та міжнародній допомозі у цьому питанні. Акцентувалося на потребі не тільки постачання відповідного обладнання, зокрема газових турбін та газопоршневих установок, але і технічної підготовки фахівців до їх встановлення та подальшої експлуатації. Також обговорювалася можливість залучення експертної підтримки американських фахівців для побудови моделі стійкої системи з розподіленою генерацією.

Герман Галущенко ознайомив Джеффрі Пайєтта з низкою рішень Уряду України для спрощення регуляторних процедур і стимулювання встановлення домогосподарствами та бізнесом додаткових потужностей генерації, зокрема сонячних електростанцій.

Сторони обговорили напрямки координації співпраці на міжнародному рівні для подальшої підтримки українського енергосектору та посилення заходів для його захисту.