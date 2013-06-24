Прем’єр-­міністр Денис Шмигаль у Києві провів зустріч з Державним секретарем Святого престолу кардиналом П’єтро Пароліном.

«Ваш візит в Україну та відвідання українських міст під час війни, яку розв’язала росія, — свідчення високого рівня уваги до нашої держави. Високо цінуємо надання гуманітарної допомоги та активну участь Святого престолу у процесі повернення депортованих українських дітей і полонених», — сказав Денис Шмигаль.

Сторони обговорили встановлення справедливого миру для України, продовольчу безпеку, повернення полонених та українських дітей. У цьому контексті Прем’єр-­міністр подякував Святому престолу за участь у Саміті миру й підтримку його рішень. Денис Шмигаль висловив вдячність за допомогу в лікуванні українських дітей, які стали жертвами російської загарбницької війни. Глава уряду висловив сподівання на участь і сприяння Святого престолу у відновленні медичної інфраструктури в Україні, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.