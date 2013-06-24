У межах робочого візиту у Брюссель віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина провела зустріч з директором директорату Європейської комісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення (DG NEAR) Гертом Яном Купманом. На зустрічі йшлося про посилення співпраці між Україною та Європейським Союзом та прогрес України на шляху вступу до ЄС.

«Ми вдячні Єврокомісії та вам особисто за незмінну підтримку. Сподіваємося, що ця співпраця лише посилюватиметься і ЄС разом з Україною в червні цього року відкриє нову сторінку відносин, офіційно розпочавши переговорний процес щодо вступу України до Союзу», — зазначила віцепрем’єр-­міністр Ольга Стефанішина.

Вона нагадала про висновки Європейської ради від 21—22 березня, які запрошують Раду ЄС швидко ухвалити переговорні рамки і розпочати офіційний переговорний процес без зволікань. Віцепрем’єр­міністр наголосила: «Ми покладаємося на політичну волю країн­членів ЄС ухвалити переговорну рамку в червні. Це не потребує додаткового звіту про прогрес України з виконання чотирьох кроків, які визначила Єврокомісія в межах пакета розширення 2023».

Також під час зустрічі йшлося про захист прав національних меншин (спільнот). Ольга Стефанішина наголосила, що робота із захисту прав національних меншин (спільнот) залишається безумовним пріоритетом для України. Так, 21 травня Державна служба у справах національних меншин та свободи совісті утворила Раду громадських об’єднань національних меншин (громад) України, яка представляє 18 національних меншин. Крім того, триває підготовка до Форуму національних меншин, запланованого на 7 червня в Києві.

Окремим блоком розмови стали потреби України в додатковому фінансуванні Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Віцепрем’єр­міністр звернула увагу на важливість додаткового фінансування закупівлі спецтехніки для ДСНС.

«Це надзвичайно важливо через руйнування, спричинені російською агресією проти України. ДСНС відіграє ключову роль у порятунку українських мирних жителів і очищенні небезпечних районів. Ми розраховуємо на можливість спрямувати частину коштів від заморожених російських активів на забезпечення потреб ДСНС», — підкреслила віцепрем’єр-­міністр.

Герт Ян Купман підкреслив видимість успіхів України на шляху до членства в ЄС, а також підтвердив непохитність підтримки ЄС України в її боротьбі у війні, яку розв’язала росія, й подальшій інтеграції до Євросоюзу.

Джерело: Служба віцепрем’єр­міністра