Фінансову підтримку, посилення двосторонньої торгівлі та реалізацію спільних проєктів обговорив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль з міністром фінансів Данії Ніколаєм Вамменом. Глава українського уряду наголосив, що Данія залишається одним із ключових партнерів нашої країни, надавши 8,3 млрд євро фінансової допомоги Україні під час повномасштабної війни. Окремо Денис Шмигаль відзначив успішність механізму данської моделі фінансування українського ОПК.

«Ця ініціатива продемонструвала високу ефективність. Розраховуємо на можливе розширення фінансування в майбутньому», — сказав він.

Прем’єр-міністр наголосив на важливості участі Данії в Українській платформі донорів. За його словами, на 2025 рік є план покриття потреб бюджету, розпочато роботу над забезпеченням підтримки на 2026 рік.

«Серед основних потреб — залучення коштів на відновлення. Дякуємо Данії за патронат над Миколаївщиною. Водночас головним джерелом відбудови України мають стати конфісковані заморожені російські активи. Очікуємо на підтримку цієї ініціативи серед наших партнерів, а також на подальший санкційний тиск на росію», — наголосив Денис Шмигаль.

На зустрічі також ішлося про інтеграцію України в Європейський Союз. Прем’єр-міністр зауважив, що Україна розраховує на плідну співпрацю у цьому питанні під час головування Данії в Раді ЄС, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.