Під час першої онлайн-розмови Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером ішлося про програми підтримки України, євроінтеграцію, санкції та економічну співпрацю між державами. Денис Шмигаль відзначив активну співпрацю з австрійським бізнесом та його вагомий внесок у підтримку української економіки. Також Прем’єр-міністр подякував за фінансову допомогу, яку Україна отримує в межах програми ЄС Ukraine Facility.

«Це міцний якір для гарантування нашої макрофінансової стабільності, що допомагає реалізовувати реформи на шляху до членства», — наголосив Денис Шмигаль і додав, що цього року Україна планує розпочати переговори із шістьох кластерів з ЄС і розраховує на підтримку Австрії в цьому процесі.

Під час розмови урядовці зупинилися на питанні встановлення справедливого тривалого миру в Україні. Прем’єр-міністр наголосив на важливості продовження тиску на росію на всіх міжнародних майданчиках, зокрема посилення санкцій, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.