Європейський Союз — найбільший донор прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року. 45 млрд євро було залучено за цей період на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Це зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, виступаючи на засіданні Ради ЄС з економічних та фінансових питань (ECOFIN).
У зустрічі, яка пройшла в Брюсселі, взяли участь міністри економіки та фінансів країн-членів Європейського Союзу, а також представники інституцій ЄС.
Сергій Марченко подякував європейським колегам за підтримку, яка безумовно допомагає втримувати макрофінансову стабільність України: «2024 року бюджетна допомога ЄС становить понад 40% усіх зовнішніх надходжень — 16,1 мільярда євро. Важливо, що в цю допомогу входять 3 мільярди євро у вигляді грантів. Решта суми складається з пільгових кредитів».
2025 року Європейський Союз передбачає 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України: 18,1 млрд євро — кошти, що є частиною ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів рф; 12,5 млрд євро — фінансова допомога в межах Інструменту Ukraine Facility. Залучені кошти буде спрямовано на забезпечення потреб держбюджету 2025-го та 2026 року.
Сергій Марченко подякував ЄС за підтримку рішення G7 спрямувати Україні 50 млрд доларів США за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів: «Це рішення справедливе, адже змушує саме країну-агресора нести фінансову відповідальність за злочини проти України. Наш наступний пріоритет — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів. Агресор має заплатити за свої вчинки».
На засіданні міністр фінансів закликав партнерів посилити санкції проти росії, щоб позбавити її ресурсів для фінансування війни, повідомляє Мінфін.