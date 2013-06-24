Європейський Союз — найбільший донор прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року. 45 млрд євро було залучено за цей період на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Це зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, виступаючи на засіданні Ради ЄС з економічних та фінансових питань (ECOFIN).

У зустрічі, яка пройшла в Брюсселі, взяли участь міністри економіки та фінансів країн-членів Європейського Союзу, а також представники інституцій ЄС.

Сергій Марченко подякував європейським колегам за підтримку, яка безумовно допомагає втримувати макрофінансову стабільність України: «2024 року бюджетна допомога ЄС становить понад 40% усіх зовнішніх надходжень — 16,1 мільярда євро. Важливо, що в цю допомогу входять 3 мільярди євро у вигляді грантів. Решта суми складається з пільгових кредитів».

2025 року Європейський Союз передбачає 30,6 млрд євро бюджетної підтримки для України: 18,1 млрд євро — кошти, що є частиною ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів рф; 12,5 млрд євро — фінансова допомога в межах Інструменту Ukraine Facility. Залучені кошти буде спрямовано на забезпечення потреб держбюджету 2025-го та 2026 року.

Сергій Марченко подякував ЄС за підтримку рішення G7 спрямувати Україні 50 млрд доларів США за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів: «Це рішення справедливе, адже змушує саме країну-агресора нести фінансову відповідальність за злочини проти України. Наш наступний пріоритет — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів. Агресор має заплатити за свої вчинки».

На засіданні міністр фінансів закликав партнерів посилити санкції проти росії, щоб позбавити її ресурсів для фінансування війни, повідом­ляє Мінфін.