Фахівці державного підприємства «Ізюмський приладобудівний завод» на Харківщині завершили розроблення і виготовлення оптико-прицільної станції ОПСН-1, яку днями вперше продемонстрували в Києві на виставці «Зброя та безпека». Станцію оснащено потужною телевізійною та тепловізійною оптикою, далекоміром, іншими інструментами, які дають змогу оперативніше відшукувати цілі й наводити на них зброю.
Як поінформували в ДК «Укроборонпром», нове високоточне обладнання, яке відповідає усім параметрам НАТО, зміцнить вогневу силу і прицільність озброєння на гелікоптерах, кораблях, безпілотних літальних апаратах.
ДОВІДКА «УК»
Ізюмський військовий завод, спеціалізуючись на розробленні й виготовленні високоточних оптичних, оптико-механічних та оптико-електронних приладів, має завершений цикл виробництва.
Вироби ізюмців, наприклад цифрові приціли для протитанкових комплексів «Стугна-П», «Корсар» та «Бар’єр», унікальні. Вони перевершують за характеристиками закордонні аналоги.