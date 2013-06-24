Міністерство соціальної політики за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні спільно із широким колом експертів Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, Центру економічної стратегії, органів влади, міжнародних партнерів розробило проєкт Стратегії демографічного розвитку до 2040 року. Україна продовжує отримувати міжнародну допомогу в реалізації ефективної демографічної політики для подолання викликів, спричинених агресією рф: зростання рівня передчасної смертності, масштабна зовнішня міграція, внутрішнє переміщення населення, зниження рівня народжуваності тощо.

Проєкт, який підтримує уряд Великої Британії, передбачає проведення заходів для забезпечення злагодженості галузевих політик і взаємодії органів влади, громадських організацій, бізнесу. Складовою стане реалізація комунікаційної кампанії для формування змін у суспільстві, що сприятимуть демографічному розвитку України.

«Війна поставила перед Україною надскладні демографічні завдання, для вирішення яких важливо мати надійне плече партнерів. Ми вдячні UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та уряду Великої Британії за продовження співпраці й переконані, що реалізація проєкту дасть змогу переломити негативні тренди і згуртувати суспільство навколо побудови країни, в якій хочеться жити, до якої хочеться повертатися, в якій хочеться народжувати дітей, вести здорове активне життя, працювати і разом розвиватися», — сказала міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Стратегію демографічного розвитку України спрямовано на реалізацію галузевих політик для підвищення народжуваності, подолання передчасної смертності та забезпечення міграційного приросту населення, а також на створення наскрізних умов для комфортного життя в Україні: наявність доступного житла, якісної громадської інфраструктури, безпечного і безбар’єрного середовища, інклюзивного ринку праці та соціальної згуртованості населення.

Проєкт стратегії доповнений планом заходів, що забезпечить узгоджену реалізацію цієї стратегії всіма дотичними органами влади. Проєкт перебуває на фінальному етапі затвердження в Кабінеті Міністрів, повідомляє Мінсоцполітики.