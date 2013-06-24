Скоро в Україні запрацює система еАкциз, яка повністю візьме під контроль обіг алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Кабінет Міністрів ухвалив нормативно-правові акти про порядок функціонування системи. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це захистить українців від підробок. еАкциз замінить традиційні паперові акцизні марки на електронні з унікальними кодами, що дозволить людям сканувати продукцію за допомогою застосунку Дія, перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень.

Ухвалені Урядом документи регулюють функціонування системи еАкциз, роботу з бізнесом і державними органами, взаємодію з іншими реєстрами, витяги з системи, а також відстеження підакцизних товарів, зокрема завдяки складанню акцизного електронного документа (АЕД) та унікального групового ідентифікатора (УГІ).

еАкциз дозволить:

бізнесу отримувати акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби;

споживачам перевіряти легальність продукції через Дію;

державі не втрачати кошти через тіньовий ринок тютюну та алкоголю.

Цифровізуємо галузь, щоб захистити українців від підробок і збільшити надходження до держбюджету.

Довідково

Проект еАкциз впроваджується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством фінансів та Державною податковою службою за сприяння проекту «Підтримка цифрової трансформації» за підтримки USAID та UK Dev. Партнери проекту – Фонд Східна Європа та Інститут аналітики та адвокації.