Під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На засіданні обговорювали повернення дітей, які були евакуйовані у складі закладів за межі України через російську агресію. Зокрема, йшлося про підготовку відповідного плану.

За дорученням Віце-прем’єр-міністра, його розробленням займатиметься робоча група у складі 35 осіб.

Це представники від центральних органів виконавчої влади, обласних військових адміністрацій, громадських і міжнародних організацій тощо.

«Маємо відпрацювати дієвий механізм повернення наших дітей. По кожній країні перебування та по кожній області, з якої вони виїхали, необхідно розробити конкретні й детальні рішення. Щоб наші діти могли успішно повернутися на Батьківщину», — наголосила Ірина Верещук.