У Міністерстві оборони відбулося стартове засідання робочої групи з розроблення моделі Системи інтегрованої оборони, яка спрямована на посилення військової, геополітичної та економічної спроможності України. У процесі передбачено напрацювання пропозицій стосовно змін законодавства, а також створення відповідних політик для розбудови інтегрованої екосистеми оборони, яка посилить військову та інституційну міць держави.

«Розробляючи модель, ми діємо системно та інтегровано: всі ключові проєкти інституційного розвитку Міноборони розробляють з урахуванням візії майбутньої моделі. Визначено п’ять пріоритетів, які треба опрацювати, щоб побудувати якісну інтегровану модель», — зазначив заступник міністра Станіслав Гайдер.

Робоча група працюватиме за п’ятьма головними напрямами: воєнна політика, інституційність та міжнародна співпраця, військово-технічна політика, політика управління людським капіталом, політика управління оборонними ресурсами та національний опір.

У робочу групу увійшли 176 представників ключових оборонних відомств, міністерств, наукових та дослідницьких установ.

Підсумки роботи групи буде презентовано до кінця цього року, повідомляє Міноборони.