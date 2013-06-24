Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою затверджено механізм фінансування з державного бюджету для надання розширеного переліку безоплатних медичних послуг ветеранам війни на рівні первинної медичної допомоги. Цей проєкт розпочато 2025 року спільно Міністерством у справах ветеранів, Міністерством охорони здоров’я та Національною службою здоров’я України.Фінансування здійснюватимуть у межах бюджетної програми КПКВК 1501120, передбаченої в держбюджеті-2025 на підтримку ветеранів війни та їхніх сімей.

Скористатисярозширеним переліком безоплатних медичних послуг зможутьучасники бойових дій, звільнені з військової служби, та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Доступними стануть такі послуги: персоналізоване лікування — розроблення індивідуального плану з урахуванням стану здоров’я, хронічних захворювань та групи ризику; розширений скринінг — обстеження на стани, пов’язані з наслідками бойових дій; психологічна допомога — індивідуальна та групова терапія, когнітивно-поведінкова терапія, програми управління стресом; лікування бойових травм та хронічних станів — консультації вузькопрофільних спеціалістів (ортопеда, невролога тощо); реабілітація — відновлення після поранень та хвороб; терапія захворювань опорно-рухової системи — артрит, артроз, хвороби суглобів.

Нагадаємо, з4 березня НСЗУ почала приймати пропозиції від медичних закладів щодо укладення договорів у межах цього проєкту. Уже законтрактовано понад 660 надавачів.

До участі запрошують медичні заклади будь-якої форми власності та ФОПи, які мають ліцензію на провадження медичної діяльності та уклали договір з НСЗУ за пакетом «Первинна медична допомога». Пропозиції в межах пакета «Розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб» приймають через портал eHealth, повідомляє Мінветеранів.