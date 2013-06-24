На полях 36­го саміту НАТО в Анкарі було досягнуто домовленостей, які посилять протиповітряну оборону України, відкриють нові можливості для виробництва українських оборонних рішень і дадуть змогу залучити додаткове фінансування для цих проєктів. У спільній декларації за підсумками саміту члени НАТО оголосили про плани надати загалом $80 млрд на підтримку оборони України 2026 року, зокрема $32 млрд в межах оборонної частини кредиту ЄС, решта $48 млрд — двостороння допомога. За оцінкою Міністерства оброни, країни­партнери вже забюджетували $40 млрд на двосторонню безпекову допомогу Україні 2026 року. Тобто декларація означає намір членів НАТО надати додаткові $8 млрд на безпекову допомогу Україні 2026 року. Члени Альянсу заявили про свій намір забезпечити 2027 року щонайменше аналогічний рівень підтримки обсягом $80 млрд. Під час саміту Норвегія оголосила про спрямування майже $306 млн на закупівлю ракет до Patriot через механізми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) і JUMPSTART. Норвегія разом із Данією, Німеччиною та Канадою планують спільно замовити нові ракети за рахунок внесків у JUMPSTART і PURL.

Президент України Володимир Зеленський та федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підписали імплементаційну угоду про започаткування спільного виробництва ракет­дронів Bars у Німеччині. Проєкт профінансує німецька сторона, а всю вироблену продукцію буде спрямовано Силам оборони. Це ще один крок у розвитку спільного оборонного виробництва між Україною та Німеччиною. Глава держави підписав Drone Deal з лідерами Естонії, Нідерландів та Данії. Drone Deal відкриває більше можливостей для спільного оборонного виробництва, обміну експертизою та бойовим досвідом, розвитку дронових технологій, прозорості в питаннях експорту озброєння. Загалом Україна вже має дев’ять таких угод з партнерами. Канада запросила Україну стати державою­засновницею банку в галузі оборони, безпеки та стійкості. Про спільний намір створити Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) на саміті НАТО в Анкарі оголосили лідери України, Канади, Албанії, Бельгії, Греції, Латвії, Люксембургу, Румунії та Туреччини. DSRB зможе надавати низьковідсоткові кредити для оборонних проєктів. Банк планує надавати гарантії приватним банкам для підтримки масштабування оборонної промисловості, повідомляє Міноборони.