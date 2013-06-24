Кабінет Міністрів України розширив можливості державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Тепер її коштом підприємці зможуть придбати та встановити електрогенераційні установки, які працюють на газу. Відповідну постанову Уряд ухвалив на засіданні 18 червня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури з боку рф за останні місяці Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зараз ми маємо не лише відновлювати пошкоджені об’єкти енергогенерації, а й будувати нову розгалужену енергосистему, яка буде стійкою до обстрілів з боку ворога.

Ми вдячні всім підприємцям, які попри виклики війни продовжують працювати, інвестувати у виробництво та створювати нові робочі місця. Уряд розуміє, що для бізнесу важливо забезпечувати неперервність виробничого процесу навіть під час відключення електроенергії. Тому сьогодні ми впроваджуємо додатковий інструмент — розширюємо можливості державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», аби за кредитні кошти підприємці могли придбати газові генераційні установки. Таким чином виробники зможуть підвищити свою енергоефективність та енергетичну стійкість», - наголосила Перший Віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Отримані за програмою кредитні кошти підприємці зможуть витратити на фінансування будівництва та улаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок. Максимальна сума пільгового кредиту на відповідні цілі становить до 150 млн гривень, а строк кредитування становить до 10 років.

Програми «Доступні кредити 5-7-9%» також передбачає можливість для підприємців використати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії. В Уряді сподіваються, що за умови лібералізації грошово-кредитної політики НБУ та збільшення обсягів кредитування цієї галузі, підприємства зможуть швидко збільшити власне виробництво електроенергії, і, як наслідок, більш активно розвиватиметься ринок малої розподіленої генерації.

Нагадаємо, що раніше Уряд переорієнтував програму «Доступні кредити 5-7-9%» на інвестиційні цілі.