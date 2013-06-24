Найкращою відповіддю на агресію росії, окрім перемоги України на полі бою, має стати формування сильного порядку денного Європи. На цьому наголосила Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час панельної дискусії за участі Міністра з європейських справ Франції Лоранс Бун в межах другого Форуму «Україна-Франція». Про це повідомляє Урядовий портал.

«Йдеться про конкретні дії, пов'язані з майбутнім ЄС, готовністю ухвалювати важливі рішення щодо України, серед них щодо початку перемовин про вступ до ЄС», – сказала урядовець та висловила сподівання, що Франція підтримає ухвалення цього рішення.

У свою чергу Міністр з європейських справ Франції Лоранс Бун відзначила прогрес України у внутрішніх трансформаціях, зокрема у сфері боротьби з корупцією, та наголосила на важливості підтримки України на шляху до повноправного членства в ЄС: «це двосторонній процес».

За її словами, загарбницька війна росії проти України змусила Європу переосмислити багато речей: «Рожеві окуляри» впали з очей багатьох європейців. Ще нещодавно ми говорили, що тісні бізнес-відносини є запорорукою проти війни».

Міністр зазначила, що сьогодні важливо думати над тим, якою ми хочемо бачити європейську інтеграцію, та якою ми хочемо бачити Україну в ЄС.

«Інтеграцію в ЄС презентують як економічну інтеграцію. Авжеж, це завжди було важливим чинником об’єднання для миру, для процвітання на нашому континенті. Однак важливо не забувати, що ми почали з миру, а вже потім було процвітання. Коли ми говоримо про політичну інтеграцію, ми маємо говорити також про безпекову інтеграцію», - заявила Лоранс Бун.

Ольга Стефанішина підкреслила, що у перші тижні після повномасштабного вторгнення росії в Україну, ще було не відомо, скільки військової допомоги вдасться мобілізувати, тривалість цієї підтримки, спроможність України вистояти економічно.

«Франція тоді відіграла важливу роль в об'єднанні країн навколо України. Після ухвалення лідерами ЄС першого політичного рішення, на Саміті у Версалі, щодо майбутнього України в Євросоюзі, ми зрозуміли: всі 27 країн ЄС на нашому боці та будуть підтримувати нас скільки потрібно», – зазначила урядовець.

Вона наголосила, що це відчуття єдності проклало шлях до отримання Україною статусу кандидата, інтенсифікації внутрішніх реформ, а також ухвалення ЄС рішень щодо макрофінансової, військової допомоги, а також підтримки українського бізнесу. Це дозволило Україні вижити в умовах повномасштабної війни.

«ЄС сьогодні – окремий гравець великої геополітичної шахівниці. Це матеріалізується в конкретні рішення. Вперше в історії він погодив фінансування військової допомоги, формує політику щодо оборонної промисловості всередині Євросоюзу. Це реальність, яку не обирала ні Україна, ні європейські країни, а створила росія», – зазначила Ольга Стефанішина.

Другий Форум «Україна-Франція» організовано Центром «Нова Європа» спільно з Французьким інститутом міжнародних відносин Ifri – Institut français des relations internationales (IFRI) у партнерстві з Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції й Міністерством Європи та закордонних справ Франції.