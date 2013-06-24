Міністерство у справах ветеранів спільно з Міністерством охорони здоров’я та Національною службою здоров’я України презентувало новий пілотний проєкт щодо розширення доступу до медичних послуг для ветеранів війни. Розширений пакет медичних послуг для ветеранів війни містить: індивідуальний план обстеження та лікування; скринінг хронічних захворювань; амбулаторну реабілітацію травм опорно-рухового апарату; розширену психологічну підтримку; підтримку в подоланні залежностей; консультації фахівців із супроводу.

Скористатися розширеним пакетом послуг зможуть ветерани війни (звільнені з військової служби учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни). Для цього необхідно укласти декларацію із сімейним лікарем закладу первинної медичної допомоги, який має договір з НСЗУ. За словами міністра у справах ветеранів Наталії Калмикової, забезпечення належної медичної підтримки ветеранів — одне з головних завдань, над яким спільно працюють Мінветеранів, МОЗ та НСЗУ.

«Створення умов для забезпечення належного захисту здоров’я ветеранів — один із ключових пріоритетів нашої діяльності. На здоров’я під час бойових дій впливають фізичні перенавантаження, стрес, брак режиму, контузії, поранення та багато іншого, тож маємо забезпечити для ветеранів розширені додаткові умови після повернення. Дякую керівництву Міністерства охорони здоров’я та Національній службі здоров’я України за оперативну реакцію на нашу пропозицію та співпрацю»,—підкреслила вона.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшконаголосив: «Ветерани значно частіше стикаються із хронічними захворюваннями, ніж цивільні. Умови служби, вплив токсичних речовин і тривалі фізичні навантаження призводять до широкого спектра проблем зі здоров’ям. І ми маємо реагувати на потреби людей, які ризикували життям і здоров’ям заради нашої свободи і незалежності. Розроблений пілотний проєкт передбачає розширення переліку гарантованих державою, а отже безоплатних медичних послуг для ветеранів на первинній ланці. Розширений обсяг послуг міститиме додаткові діагностику, лікування, реабілітацію та психологічну допомогу».

Новий пілотний проєкт також передбачає підсилення роботи із запобігання захворюванням серед ветеранів. Такий підхід сприятиме збереженню здоров’я ветеранів і підвищенню якості їхнього життя, повідомляє Мінветеранів.