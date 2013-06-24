Енергосистема України продовжує працювати в умовах підвищеного навантаження через російський терор. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Уряд та енергетики закликають громадян і надалі дотримуватися принципів енергоощадності, що сприятиме стабільній роботі енергомережі та зменшенню витрат на електроенергію.
Кожен може допомогти підтримати енергосистему. Впровадження простих енергоощадних звичок дозволяє скоротити споживання електроенергії на 20-30%.
Розумне використання електроенергії сприяє стабільній роботі критично важливої інфраструктури: лікарень, транспорту, водо- та теплозабезпечення.
Як можна заощаджувати електроенергію?
Вимикати світло, виходячи з кімнати, та повністю відключати електроприлади, коли вони не використовуються.
Раціонально використовувати потужні електроприлади: у години пікового навантаження (з 7:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00) варто утриматися від одночасного ввімкнення бойлерів, пральних машин, обігрівачів і кондиціонерів.
Переносити енергоємні справи на денний або нічний час, а також на вихідні дні, коли навантаження на систему менше.
Використовувати енергоефективні режими побутової техніки.
Більше інформації про раціональне використання електроенергії та особливості роботи побутових приладів можна знайти на сайті “ЕнергоСвідомі”.