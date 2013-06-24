Енергосистема України продовжує працювати в умовах підвищеного навантаження через російський терор. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Уряд та енергетики закликають громадян і надалі дотримуватися принципів енергоощадності, що сприятиме стабільній роботі енергомережі та зменшенню витрат на електроенергію.

Кожен може допомогти підтримати енергосистему. Впровадження простих енергоощадних звичок дозволяє скоротити споживання електроенергії на 20-30%.

Розумне використання електроенергії сприяє стабільній роботі критично важливої інфраструктури: лікарень, транспорту, водо- та теплозабезпечення.

Як можна заощаджувати електроенергію?

Вимикати світло, виходячи з кімнати, та повністю відключати електроприлади, коли вони не використовуються.

Раціонально використовувати потужні електроприлади: у години пікового навантаження (з 7:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00) варто утриматися від одночасного ввімкнення бойлерів, пральних машин, обігрівачів і кондиціонерів.

Переносити енергоємні справи на денний або нічний час, а також на вихідні дні, коли навантаження на систему менше.

Використовувати енергоефективні режими побутової техніки.

Більше інформації про раціональне використання електроенергії та особливості роботи побутових приладів можна знайти на сайті “ЕнергоСвідомі”.