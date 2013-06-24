Президент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у Києві оглянули новітні зразки виробів із системами автоматичного виявлення та ураження цілей, зокрема БпЛА, FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси та систему керування рою дронів. На виставці представлено безпілотники вітчизняного виробництва, а також створені в Україні в межах співпраці з німецькими компаніями. Зокрема, в одному із дронів застосовано системи автоматичного донаведення на ціль зі штучним інтелектом виробництва німецьких компаній. Ще один — це підсумок роботи локалізованої німецької компанії, яка відкрила в Україні центр для виробництва та обслуговування вже поставлених засобів.

Представники компаній-виробників розповіли Володимирові Зеленському та Олафу Шольцу про характеристики повітряних і наземних безпілотних систем, а також особливості їх застосування. Лідерам продемонстрували приклади бойового застосування вітчизняних засобів ураження з комп’ютерним баченням, автоматичними системами цілевказання та донаведення.

У межах зустрічі Володимир Зеленський і Олаф Шольц ушанували пам’ять загиблих захисників і захисниць України біля Народного меморіалу національної пам’яті. Глава держави і федеральний канцлер Німеччини відвідали в Києві поранених військових. Володимир Зеленський та Олаф Шольц поспілкувалися із захисниками про поранення, яких вони зазнали, захищаючи Україну на Харківщині, Луганщині, Донеччині та Сумщині, і перебіг лікування.

«Дякую за службу та захист України. Ви герої. Україна шанує й пишається своїми захисниками. Одужуйте й бережіть себе», — сказав Володимир Зеленський.

Президент України відзначив військовослужбовців Національної поліції та Державної прикордонної служби орденами «За мужність» ІІІ ступеня. Українські захисники подякували канцлеру за надану Німеччиною допомогу, зокрема за системи ППО. Олаф Шольц побажав воїнам якнайшвидшого одужання.

Президент також вручив нагороди медикам: ордени «За заслуги» ІІІ ступеня й медалі «За врятоване життя».

«Дякую за роботу. Складна робота, яка поза медіа та поза ефірами. Але дуже важлива, бо ви повертаєте до життя наших хлопців. Дякую і бережіть себе», — зазначив Володимир Зеленський.

Джерело: Офіс Президента