Розвідувальні служби США у сфері кібербезпеки закликали ключові компанії залишатися у стані підвищеної готовності до кібератак з боку росії, яка зараз веде війну проти України та виступає проти країн Заходу.

Відповідні заклики пролунали в вівторок на конференції в Сан-Франциско, повідомляє Укрінформ із посиланням на WSJ.

«За даними розвідки, загроза була і залишається реальною. росіяни мають можливості, з якими нам потрібно бути обережними, і зараз вони перебувають на стадії прийняття рішення», – зауважив у цьому зв’язку директор з питань кібербезпеки Агентства національної розвідки США Роберт Джойс.

Після попереджень розвідувальних служб ще в лютому в США була розпочата кампанія «Shields Up», яка мала на меті посилити захист мереж приватних компаній, насамперед технологічних гігантів та інших виробників.

Джойс зауважив, що на нинішній момент рівень загрози кібератакоцінюється як «серйозний».

Головний радник президента США з питань кібербезпеки Кріс Інгліс, зі свого боку наголосив, що потенційні атаки з боку рф становлять реальну загрозу громадській інфраструктурі.

«Ми насправді цілком чітко уявляємо стратегічну загрозу», - зауважив Інгліс.

Як повідомлялося, від початку російської агресії проти України ключові федеральні агенції, які відповідають за безпеку, включно з АНБ, ФБР, Агентством кібербезпеки та безпеки інфраструктури попередили про потенційні кібератаки на операторів критичної інфраструктури США та союзних країн.