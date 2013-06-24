Розвиток енергосистеми України базуватиметься на трьох пріоритетах, що відповідають загальноєвропейським цілям «зеленого» переходу - атомна енергетика, відновлювані джерела енергії та децентралізація генерації.

На цьому наголосив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час виступу на «Саміті майбутнього України: інвестування в потенціал завтрашнього дня» (Ukraine’s Future Summit: Investing in Tomorrow’s Potential).

Микола Колісник наголосив, що стратегічно важливим є будівництво сонячних і вітрових електростанцій, розвиток малої гідроенергетики, а також розвиток водневої та біогазової галузей - це дозволить перейти до децентралізованої енергосистеми, включаючи будівництво нових розподілених відновлюваних джерел енергії.

«Оскільки питання декарбонізації виходить на перший план в ЄС, зелений водень, який можна зберігати, транспортувати та широко використовувати в різних сферах, тепер є одним із пріоритетів», - зазначив заступник міністра, нагадавши що Україна завершує процес розроблення Водневої стратегії до 2050 року.

Він також нагадав, що Україна зняла обмеження на експорт біометану, проклавши шлях для значного розширення виробництва екологічно чистого газу в Україні.

Заступник міністра окремо акцентував на перспективах розвитку нових сучасних балансуючих установок, систем накопичення енергії та розподільних мереж.



Джерело: Міненерго