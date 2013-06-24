Представники національних меншин (спільнот) та корінних народів, міжнародних організацій (ОБСЄ, Ради Європи, ООН), Європейської комісії та дипломатичних місій держав-членів ЄС взяли участь у консультаціях щодо розроблення Державної цільової національно-культурної програми «Єдність у розмаїтті».

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка головувала на засіданні, зазначила, що на розгляд Кабінету Міністрів внесено акт, який пропонує затвердити концепцію держпрограми «Єдність у розмаїтті». «Надзвичайно важливо, що цей акт розроблено в інклюзивному діалозі з національними меншинами. Як ви знаєте, Державна служба України з питань етнополітики та свободи совісті в межах роботи над концепцією провела 16 консультаційних зустрічей із представниками національних меншин, громадських організацій та корінних народів України. За дорученням уряду паралельно триває робота з напрацювання самої державної програми, яку буде внесено на розгляд найближчим часом», — зазначила урядовиця.

Державну цільову національно-культурну програму спрямовано на створення сталих інституційних умов для ефективної реалізації прав і можливостей національних меншин (спільнот) та корінних народів України відповідно до міжнародних нормативно-правових стандартів, сприяння міжкультурній компетентності, взаємодії та порозумінню. Значну увагу в ній приділено інтеграції українського суспільства в умовах необхідності подолання наслідків російсько-української війни та багаторічної політики російської насильницької асиміляції.

Під час зустрічі учасники обговорили стан забезпечення освітніх, інформаційних та культурних прав національних меншин (спільнот) у місцях їх компактного проживання.

«Хочу наголосити: ми чуємо і справді працюємо над тим, щоб розв’язати питання, які були предметом багаторічних дискусій, зокрема щодо освітнього процесу, мов національних меншин, вивчення державної мови в місцях проживання національних меншин. Хочу окремо підкреслити, що український уряд не допустить жодних випадків закриття шкіл», — додала віцепрем’єр.

Як зауважив очільник Держетнополітики Віктор Єленський, послідовність України в забезпеченні прав національних спільнот виходить далеко за межі виконання рекомендацій Європейської комісії: «Це питання внутрішнього переконання суспільства та нації, яка пережила процес колонізації і хоче позбутись усіх атрибутів, які їй про це нагадують, зокрема щодо переслідування національних меншин, їхніх мов та звичаїв і культур».

Представники національних спільнот висловили пропозиції та зауваження щодо реалізації в Україні законодавства про захист прав нацменшин. Його реформа, згідно з рекомендаціями Венеційської комісії, й ухвалення негайних та ефективних механізмів імплементації — одна з рекомендацій Європейської комісії, які Україна отримала разом зі статусом кандидата на членство в ЄС.

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