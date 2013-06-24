Із початку 2023 року 61 переробне підприємство отримало гранти від держави для розвитку на загальну суму 282 мільйони гривень. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Розвиток переробки — стратегічна мета уряду, ми інвестуємо в цей напрям, щоб виготовляти й експортувати більше готової продукції з більшою часткою доданої вартості. Через грантові програми «єРобота» ми надаємо фінансову підтримку переробним підприємствам, щоб активізувати роботу галузі. З початку цього року 61 переробне підприємство отримало від держави гранти загалом на 282 мільйони гривень. Розвиваючи бізнес, підприємці створять майже 900 робочих місць», — повідомила Юлія Свириденко.

За грантовою програмою для переробних підприємств «Новий рівень» підприємці можуть отримати грант до 8 мільйонів гривень на розвиток бізнесу. Обов’язкова умова надання коштів — створення отримувачем гранта нових робочих місць, зокрема він зобов’язаний створити понад 25 робочих місць.

2022 року гранти на розвиток переробних підприємств отримали 178 підприємців на майже мільярд гривень.