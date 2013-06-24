Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович поділилася напрацюваннями відомства у сфері рівності, інклюзії та протидії насильству під час засідання Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття Міністерства закордонних справ на тему «Україна і Партнерство Біарріц. Досягнення і перспективи». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед учасників Перша леді Олена Зеленська, Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, представники громадянського суспільства, міжнародних партнерів. Мета - підбити підсумки чотирьох років реалізації “Партнерства Біаррриц”, до якого Україна приєдналася у 2020 році.

«У цей день 1948 року було ухвалено Декларацію прав людини. Правильна дата, щоб підсумувати зроблене в «Партнерстві Біарриц», до якого Україна приєдналася у 2020 році. Йдеться про виконання п’яти зобов’язань України: розвиток інклюзивного простору, гендерну рівність в освіті, протидію насильству, зменшення розриву в оплаті праці, а також кращі умови догляду за дітьми. Закликаю урядовців діяти активніше, адже це не лише міжнародне зобов’язання, а й обов’язок перед громадянами для покращення їхнього життя вже сьогодні», – наголосила Олена Зеленська.

Презентуючи досягнення, Оксана Жолнович акцентувала на ефективній роботі Мінсоцполітики у сфері протидії насильству.

“Система реагування на домашнє та гендерно зумовлене насильство змінюється: у 2024 році отримали допомогу 66,5 тисячі постраждалих від домашнього та гендерного насильства — це 46% від усіх звернень до соціальної сфери. У 2022-му ця цифра складала всього 14%. Створено широку мережу притулків, денних центрів, кризових кімнат, мобільних бригад, де можуть отримати допомогу постраждалі. Ми прямуємо до побудови суспільства, де кожна людина може почуватися в безпеці та отримати підтримку у складний момент. Це не просто про права — це про нові стандарти гідності, рівності та підтримки сімей в Україні», – зазначила Оксана Жолнович.

Також створено інтерактивний дашборд для швидкого доступу до номерів «гарячої лінії» з запобігання домашньому насильству. Є і важливі законодавчі зміни у протидії домашньому насильству – Верховною Радою ухвалено законопроект, яким передбачено надання чітких повноважень на всіх рівнях та додаткові інструменти для допомоги постраждалим. Також парламент ухвалив законопроект про створення системи обліку немайнової шкоди і збитків, які завдала росія. Це дозволить зафіксувати інформацію про кожну людину, яка втратила здоров’я чи життя через злочинні дії ворога.

Не менш важливими є досягнення у сфері доглядових послуг.

Цього року Міністерство соціальної політики розпочало широку імплементацію послуги супроводу для учнів з особливими освітніми потребами в громадах. У 2025 році з держбюджету спрямують 328,6 млн гривень на денний догляд для дітей з інвалідністю віком від 3 до 18 років.

Розповіла Оксана Жолнович і про досягнення в реалізації послуги “Муніципальна няня”. Наразі підтримку отримують 1877 родин, серед яких 125 сімей, які були змушені переїхати через війну. В держбюджеті на 2025 рік закладена компенсація за програмою для 6000 родин.

“Наша робота над рівністю, безпекою та підтримкою триває навіть у найскладніші часи”, – підсумувала Оксана Жолнович.