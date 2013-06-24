Україна має великий потенціал для виробництва біометану, оскільки володіє значними сільськогосподарськими угіддями. Розвиток ринку біометану сприятиме зміцненню українського агросектору.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня під час виступу на Першому українському форумі з біометану.

Він підкреслив, що виробництво біометану додаткові можливості аграріям для диверсифікації бізнесу.

«Для виробництва біометану переважно використовують відходи рослинництва, тваринництва та переробної харчової промисловості. Крім того, один з відходів виробництва біометану – дигестат – органічне добриво. В Європі дигестат вже заміняє 5-6% синтетичних азотних добрив та може замінити 17-20% фосфатних. Тобто це сприятиме відродженню українських грунтів», – зазначив Віталій Головня.

Заступник Міністра додав, що еталонний біометановий завод може виробляти 5-6 млн кубометрів біогазу на рік. Тобто, це нові технології на виробництві для аграрія, збільшення робочих місць, зміцнення енергонезалежності громад. У результаті – сільський розвиток і вплив на забезпечення внутрішньої і світової продовольчої безпеки.

Форум організовано комітетом Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Групою «Нафтогаз», за підтримки Програми USAID «РАДА: наступне покоління».

Під час форуму представники Європейського Союзу та органів державної влади України обговорили кроки, необхідні для розвитку виробництва біометану в Україні та перспективи інтеграції цього сегменту ринку в енергетичну систему ЄС.

Джерело: Мінагрополітики