За три роки використання штучного інтелекту світовими урядами зросло в понад півтора раза. Про це свідчить дослідження «Національні великі мовні моделі», яке провела українська ШІ-спільнота. Головна причина такого стрибка — те, що країни створюють локальні великі мовні моделі, які допомагають їм розробляти якісні ШІ-продукти для державного сектору, медицини, оборони, освіти та сільського господарства.

«Розвиток штучного інтелекту — один із наших пріоритетів. Ми впроваджуємо ШІ в різні проєкти та галузі — від освіти до дефенс-тек. Завдяки цьому можемо стати ще швидшими й ефективнішими як держава. Саме тому мета цього року — максимально пришвидшитися й інтегрувати ШІ у проєкти. Для цього нещодавно запустили WINWIN AI Center of Excellence. Одне із завдань центру — запуск національної LLM. Вона стане основою для якісного розроблення державних продуктів та пришвидшить інтеграцію штучного інтелекту в український бізнес», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Велика мовна модель (LLM) — вид штучного інтелекту, який працює за принципом людського мозку й може не лише аналізувати тексти, а й генерувати нові. Мовні моделі стають основами для роботи чатботів зі штучним інтелектом, як-от ChatGPT, Gemini та DeepSeek. Щоб модель видавала текст, її попередньо навчають на великій кількості інформації. Автори дослідження проаналізували 18 макрорегіонів у світі, що представляють 85% світового населення, і виявили ключові переваги створення моделей локальними мовами.

Розробивши національні моделі, країни створюють ШI-асистентів та спеціалізовані чатботи для громадян — лікарів, школярів, фермерів, держслужбовців та інших спеціалістів і груп населення, повідомляє Мінцифри.