Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів першу зустріч із тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулією Девіс. Сторони обговорили розвиток стратегічного партнерства між державами, а також питання співпраці в різних галузях, зокрема економічній.

Як повідомив глава уряду, на продовження домовленостей з міністром фінансів США Скоттом Бессентом було скоординовано напрями спільної роботи для запровадження зони вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами Америки.

«Це стане важливим кроком до економічного зростання та процвітання наших країн і народів», — наголосив Прем’єр-міністр.

Він відзначив роль американського бізнесу, який продовжує працювати в Україні, підтримуючи українську економіку.

«Ми зацікавлені в тому, щоб більше компаній зі США інвестувало в нашу державу і брало участь у відбудові. Угода про створення Інвестиційного фонду відновлення України надасть цьому потрібний імпульс», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив на важливості внеску американської держави у фінансову підтримку України.

Глава уряду подякував американському народові, Президентові Дональду Трампу, Конгресу та Адміністрації США за допомогу, яку нам було надано для боротьби з російською агресією, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.