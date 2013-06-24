Україна та Угорщина погодили відкриття пункту пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» для легкового транспорту та можливість руху порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн на пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідні зміни до Угоди між урядами країн щодо контролю прикордонного руху підписали Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Посол Угорщини в Україні Хеізера Антала.

«Продовжуємо послідовну роботу із розвитку західного кордону для посилення експортних можливостей та забезпечення швидкого перетину кордону пасажирським транспортом. Підписані зміни до Угоди з Угорщиною дозволяють нам розпочати планування проектних та інфраструктурних робіт для запуску нового пункту пропуску “Велика Паладь – Надьгодош” та забезпечення руху порожніх вантажівок на “Лужанці”. Також, ми розглядаємо можливість будівництва нового вантажного пункту пропуску “Дийда – Берегдароц”, щоб збільшити пропускну здатність українсько-угорського кордону.

Паралельно з цим працюємо, щоб розпочати предметні перемовини щодо запровадження спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною. Це дозволить нам пришвидшити контрольні процедури та зменшити час на перетин кордону», – наголосив Олександр Кубраков.

Після підписання змін до Угоди проект має бути ратифікований.

Нагадаємо, з Угорщиною діє 5 автомобільних пунктів пропуску. Пропускати вантажівки масою понад 7,5 тонн може лише “Чоп – Захонь”. Туди прямують як завантажені транспортні засоби, так і порожні. Щоденно його перетинає на виїзд з України близько 220 вантажівок.