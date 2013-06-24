Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч із делегацією Center for Strategic and International Studies (CSIS), на якій обговорювалася співпраця у відновленні українського енергосектору, а також реалізація положень Формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч із делегацією Center for Strategic and International Studies (CSIS), на якій обговорювалася співпраця у відновленні українського енергосектору, а також реалізація положень Формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Урядовий портал.

Делегацію CSIS представляли віце-президент, директор Проекту з процвітання та розвитку (PPD) Даніель Рунде і директор у справах Конгресу та уряду Елізабет Хоффман, а також помічники конгресменів і сенаторів США.

Очільник Міненерго ознайомив представників CSIS з поточною ситуацією в енергетиці та розповів про наслідки російських атак, яких зазнавали енергетичні об’єкти у всіх регіонах України протягом минулого опалювального сезону.

Герман Галущенко підкреслив, що внаслідок однієї з таких атак понад 13 млн споживачів одночасно залишилися без електропостачання.

«Те, що чинять росіяни своїми обстрілами українських енергооб’єктів, – це не тільки про війну росії проти України, це питання глобальної безпеки, зокрема ядерної і радіаційної», - наголосив Міністр.

В умовах окупації російськими терористами української ЗАЕС та продовження обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури, які забезпечують, зокрема, живлення атомних електростанцій, ядерна безпека регіону і світу в цілому залишається під загрозою.

Саме тому світова спільнота має застосувати санкції до російської ядерної галузі і позбавити державу-агресора можливості заробляти на продажу ядерних технологій.

Герман Галущенко ознайомив представників CSIS із ключовими положеннями Формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським, зокрема її напрямками, які стосуються забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також майбутнього розвитку енергетичного сектору на засадах «зеленого» переходу і перетворення України в енергетичний хаб Європи.

Міністр окремо наголосив на перспективах розвитку в Україні сонячної, вітрової генерації, а також водневих технологій.