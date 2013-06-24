Мінцифри презентувало драфт Стратегії розвитку екосистеми інновацій в Україні. Це попередня версія програми технологічних змін у нашій державі. Тепер кожен може долучитися до обговорення Стратегії. За його результатами сформуємо фінальний план змін. Про це повідомляє Урядовий портал.

Стратегія визначає пріоритетні інноваційні сфери: defense tech, штучний інтелект, FinTech, Green Tech, AgriTech, Кібербезпека, Індустрія 4.0.

«Україна посідає 49-те місце у світі за рівнем розвитку інновацій, але має потенціал увійти в ТОП-10. Для створення Стратегії ми вивчали досвід Естонії, Швейцарії, Швеції, Ізраїлю та інших передових країн. Бачимо величезні перспективи в напрямах defense tech, агротек та gov-tech. Реалізація Стратегії допоможе створити нові робочі місця, розвинути цифрову державу та забезпечити економічне зростання», — підкреслив Віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Стратегія складається з 10 пакетів ініціатив у різних сферах діяльності. Це, зокрема, розвиток культури інноваційного підприємництва, програми для створення та акселерації стартапів, інноваційна трансформація малого та середнього бізнесу, високотехнологічний експорт.

Розробка документа відбулася на платформі Центру економічного відновлення за експертної допомоги консалтингової компанії CIVITTA.

«Українці сміливі та винахідливі. У нас розвинута IT-індустрія, багато інженерів високого рівня, унікальна експертиза в defense tech, кібербезпеці, AgriTech. Це все може зробити Україну лідером інноваційної сфери. Над цим і працюємо. Стратегія — перший крок», — наголосив директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап.

До розробки Стратегії долучилися державні інституції, інвестиційні фонди, організації інкубаційно-акселераційної підтримки, бізнес-асоціації, освітні заклади та науковці.

«В Україні понад 2000 стартапів. До повномасштабного вторгнення українська інноваційна екосистема активно розвивалася. Сьогодні українські інновації стоять на обороні миру та порятунку людей. Сфера потребує розвитку та підтримки держави. Стратегія допоможе із цим», — партнер CIVITTA Юрій-Володимир Блавт.

Ознайомлюйтеся з документом за посиланням та надсилайте свої відгуки до 20 квітня на email — innovation_strategy@thedigital.gov.ua

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