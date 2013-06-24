Уряд схвалив завдання Національної програми інформатизації.

Це дасть змогу розбудувати сучасну інформаційну інфраструктуру, впроваджувати цифрові технології, посилити кіберзахист. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, серед завдань НПІ:

впровадження цифрових антикорупційних інструментів;

створення сучасної інформаційної інфраструктури;

забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи правосуддя;

інформатизація сфер охорони здоровʼя, освіти, науки тощо.

Нагадуємо, минулого року реалізовані завдання НПІ позитивно вплинули на безпеку, результативність та ефективність роботи держорганів. Зросла цифрова грамотність громадян та їх взаємодія з державою через Дію.

Загалом, глобальне завдання Національної програми інформатизації спрямоване на продовження цифрових трансформаційних процесів у державі та створення цифрової держави загалом. Одним із ключових напрямів НПІ є виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки.