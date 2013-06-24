Уряд схвалив завдання Національної програми інформатизації.
Це дасть змогу розбудувати сучасну інформаційну інфраструктуру, впроваджувати цифрові технології, посилити кіберзахист. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Зокрема, серед завдань НПІ:
- впровадження цифрових антикорупційних інструментів;
- створення сучасної інформаційної інфраструктури;
- забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи правосуддя;
- інформатизація сфер охорони здоровʼя, освіти, науки тощо.
Нагадуємо, минулого року реалізовані завдання НПІ позитивно вплинули на безпеку, результативність та ефективність роботи держорганів. Зросла цифрова грамотність громадян та їх взаємодія з державою через Дію.
Загалом, глобальне завдання Національної програми інформатизації спрямоване на продовження цифрових трансформаційних процесів у державі та створення цифрової держави загалом. Одним із ключових напрямів НПІ є виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки.