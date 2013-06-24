Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна і Європа будуть частиною будь-яких реальних переговорів щодо припинення війни між РФ і Україною. Про це передає Укрінформ.

Головний американський дипломат применшив занепокоєння європейців щодо того, що вони можуть бути виключені з переговорів між Росією і США, які мають відбутися в Саудівській Аравії найближчими днями. Він заявив, що переговорний процес ще не розпочався всерйоз, і якщо переговори просунуться, то до них будуть залучені Україна та європейські держави.

Рубіо поінформував, що президент Трамп мав розмову з Володимиром Путіним минулого тижня, і в ній Путін висловив свою зацікавленість у мирі, а президент (Трамп - ред.) висловив своє бажання бачити закінчення цього конфлікту таким чином, щоб досягнутий мир був тривалим і захищав український суверенітет.

На думку держсекретаря США, тепер, очевидно, за цим повинні послідувати дії, тому наступні кілька тижнів і днів визначать, наскільки це серйозно чи ні. «Зрештою, один телефонний дзвінок не принесе миру», - додав він.

Рубіо підкреслив, що «зрештою, це дійде до моменту - якщо це будуть справжні переговори, а ми ще не дійшли до цього - але якщо це станеться, то Україна буде залучена, тому що саме вона зазнала вторгнення. І європейці будуть залучені, тому що вони також мають санкції проти Путіна і Росії», - сказав Рубіо.

Держсекретар відмовився надати підтвердження, чи обговорював він зняття санкцій з Росії під час суботньої телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Проте заявив, що вони з Лавровим обговорили «складні» умови роботи посольства США в Москві. Рубіо додав, що для досягнення прогресу в миротворчому процесі Росії і США потрібні посольства, які належним чином функціонують.