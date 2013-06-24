У Києві Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали госпіталь, де серед іншого ознайомилися з проектом створення безбар’єрних маршрутів “Рух без барʼєрів”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“У пілотних містах України разом із місцевою владою ми починаємо розбудову та впровадження безбарʼєрних маршрутів. Це визначений громадою конкретний транспортно-пішохідний шлях, який буде організовано максимально доступно для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. На цьому маршруті максимально всі локації будуть безбарʼєрними – це і перехрестя, переходи, школи, садочки, кавʼярні, громадський транспорт тощо. Будуть наявні навігаційні знаки, тактильні позначки та інші рішення, які забезпечать не лише комфорт, а й безпеку людей”, – зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він також наголосив що цим проектом Мінрозвитку має на меті разом з громадами створити приклад, як може і як має виглядати міський простір в контексті безбарʼєрності – комплексно, якісно та безпечно.

“Громади самостійно обирають і пропонують маршрути, які будуть ставати безбарʼєрними в рамках проекту. Проте важливо, щоб вони включати в себе якомога більше обʼєктів соціального значення, містили і поєднували важливі локації міського середовища. Наприклад як військовий госпіталь у Києві – ключовий обʼєкт для столиці, або, наприклад, у місті Дніпро – лікарня Мечникова”, – пояснив Олексій Кулеба.

Протягом цього року безбар’єрні маршрути зі зручними під’їздами й підходами, транспортом, зупинками, тротуарами, громадськими місцями поступово з’являться у 12 містах: у Києві, Одесі, Дніпрі, Житомирі, Кропивницькому, Львові, Рівному, Полтаві, Вінниці, Славутичі, Тернополі, Бучі та селищі Опішня.

У столиці, наприклад, такий напрямок включатиме модернізацію Центрального вокзалу із закільцьованим шляхом до (і від) Хрещатика та Головного військового клінічного госпіталю.

“Часто доводиться нагадувати, що безбар’єрність – зовсім не поодинокий пандус-”острівець” серед моря недружнього простору, а весь цей простір. Чи, для початку, зв’язний безперешкодний маршрут між домом, роботою, медициною, навчанням. Саме зараз держава робить великий крок до того, щоб це стало реальністю”, – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді також наголосила, що в рамках проекту “Рух без барʼєрів” важлива співпраця із представниками бізнесу.

“Звісно, державі і громадам тут не обійтися без співпраці всіх об’єктів на цих маршрутах – а це, зокрема, й бізнеси, що входять чи ще ввійдуть до нашої спільноти “Бізнес без бар’єрів”: торгівельні мережі, банки, інші заклади вже змінюються назустріч користувачам і, очікуємо, допоможуть це робити меншим бізнесам”, – підсумувала перша леді.

За планами Мінрозвитку, досвід пілотних громад буде масштабовано на інші населені пункти, які долучатимуться до проекту. Також Міністерство розвитку громад та територій України працює над удосконаленням будівельних норм щодо доступності та інклюзивності.